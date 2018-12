MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

MSV Duisburg empfängt am heutigen Sonntag am 18. Spieltag Dynamo Dresden. Alles was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, seht ihr hier bei SPOX.

Der MSV Duisburg befindet sich in einer Krise. Die Zebras stehen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge auf dem 16. Tabellenplatz. Auch für Dynamo Dresden lief es in den vergangenen zwei Partien nicht gerade erfolgreich. Gegen Paderborn und Kiel verloren die Sachsen jeweils zu null. Mit 22 Punkten steht Dresden aktuell auf dem elften Platz.

MSV Duisburg - Dynamo Dresden: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und Dynamo Dresden findet am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr statt. Austragungsstätte ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Duisburg gegen Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Begegnungen der zweiten Bundesliga werden alle nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga. Außerdem gibt es eine Konferenz mit allen Spielen des Tages. Ein Livestream über SkyGo wird ebenfalls angeboten.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden live zu verfolgen, bietet euch SPOX einen ausführlichen Liveticker an.

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 2. Bundesliga 06.08.2018 Dresden Duisburg 1:0 2. Bundesliga 17.12.2017 Duisburg Dresden 2:0 2. Bundesliga 30.07.2017 Dresden Duisburg 1:0

2. Bundesliga: Die Aktuelle Tabelle