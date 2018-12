Jahn Regensburg gegen den 1. FC Köln heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am Freitag steht am 16. Spieltag der 2. Bundesliga das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Jahn Regensburg auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während der 1. FC Köln nur einen Punkt hinter dem Hamburger SV auf dem zweiten Platz in der Tabelle steht, hält sich Jahn Regensburg auf einem soliden zehnten Platz auf. Besonders in der Offensive sind die Kölner stark: In der 2. Liga konnten die Geißböcke bisher die meisten Tore erzielen. Von den 39 Treffern erzielte allein Simon Terodde 19.

1. FC Köln zu Gast in Regensburg: Wo und wann kann ich das Spiel sehen?

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Jahn Regensburg findet am heutigen Freitag um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Continental Arena in Regensburg.

Jahn Regensburg gegen den 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Jahn Regensburg gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV Sender Sky hält die Rechte an allen Begegnungen der 2. Bundesliga.

Auch im Livestream kann die Partie verfolgt werden. Sky-Kunden können dabei auf das Angebot SkyGo zurückgreifen.

Für alle ohne Sky-Abo gibt es den ausführlichen Liveticker von SPOX, der euch auf dem Laufenden halten wird.

1. FC Köln zu Gast bei Jahn Regenburg: Der Teamvergleich

Vergleichswert 1. FC Köln SSV Jahn Regensburg Tore 39 26 Gegentore 18 22 Spiele zu 0 4 2 Spiele ohne Torerfolg 1 3 Kadergröße 30 29 Durchschnittsalter 24,4 25,7

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag