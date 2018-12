HSV gegen den SC Paderborn heute live: Hamburger SV in der 2. Liga im Livestream, TV und Liveticker

Der Hamburger SV spielt am heutigen Freitag in der 2. Bundesliga gegen den SC Paderborn. Was ihr alles über die Partie zwischen dem HSV und Paderborn wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während der HSV am letzten Spieltag mit 2:1 gegen den FC Ingolstadt gewann, kam der SC Paderborn nicht über ein 2:2 gegen Arminia Bielefeld hinaus. Hamburg ist derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FC Köln Tabellenführer. Paderborn befindet sich im sicheren Mittelfeld auf dem neunten Platz.

HSV gegen Paderborn: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SC Paderborn findet am heutigen Freitag um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Volksparkstadion in Hamburg.

HSV gegen SC Paderborn heute live im Livestream, TV und Liveticker verfolgen

Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SC Paderborn wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV Sender Sky hält die Rechte an den Übertragungen für die komplette 2. Bundesliga.

Das Spiel kann auch im Livestream verfolgt werden. Sky-Kunden können dabei auf das Angebot SkyGo zurückgreifen.

Für alle ohne Sky-Abo gibt es den ausführlichen Liveticker von SPOX, der euch auf dem Laufenden halten wird.

HSV - SC Paderborn: Der Vergleich

Statistikwert HSV SC Paderborn Platz 1 9 Punkte 31 22 Punkte/Spiel 2,07 1,47 Tore 21:15 33:27 Tore/Spiel 1,40:1,00 2,20:1,80

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag