Greuther Fürth gegen Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga muss Greuther Fürth gegen Erzgebirge Aue ran. Was ihr alles über die Partie zwischen dem HSV und Paderborn wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die SpVgg Greuther Fürth ist in dieser Saison in der 2. Bundesliga zu Hause noch ungeschlagen. Auswärts gab es dafür zuletzt zwei 0:4-Niederlagen gegen Union Berlin und den 1. FC Köln. Bei Erzgebirge Aue läuft es generell nicht gut. Die letzten drei Partien gingen alle verloren. Aue rutscht bei einer Niederlage in den Tabellenkeller ab.

Greuther Fürth - Erzgebirge Aue: Wann und wo kann ich das Spiel sehen?

Die Partie zwischen Greuther Fürth und Erzgebirge Aue findet am Samstag um 13.00 Uhr statt. Gespielt wird im Sportpark Ronhof Thomas Sommer, der Heimspielstätte der Spielvereinigung.

Greuther Fürth gegen Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen Fürth und Aue wird wie gewohnt beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Sky hält die Rechte an den Übertragungen für die komplette 2. Bundesliga. Alternativ kann das Spiel kann auch im Livestream verfolgt werden. Sky-Kunden können dabei auf das Angebot SkyGo zurückgreifen.

Für alle ohne Sky-Abo gibt es den ausführlichen Liveticker von SPOX, der euch auf dem Laufenden halten wird.

Aue zu Gast in Fürth - 2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag