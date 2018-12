Darmstadt 98 gegen FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag kommt es am 16. Spieltag in der 2. Bundesliga zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Ingolstadt zum Bundesliga-Aufsteiger-Duell aus der Saison 2015/16, in dem Jens Keller sein Trainer-Debüt bei den Schanzern feiert. Was ihr über die Partie alles wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Letzte Woche unterlag der FC Ingolstadt noch unter Interimstrainer Roberto Pätzold 1:2 gegen den HSV, doch mit Jens Keller soll jetzt endlich die Wende beim Tabellenletzten kommen. Beim SV Darmstadt läuft es derzeit ähnlich schlecht, denn die Lilien verloren die letzten drei Spiele und stehen auf dem zwölften Platz.

Darmstadt 98 gegen FC Ingolstadt: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Darmstadt 98 und Ingolstadt findet am heutigen Samstag um 13.00 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion am Böllenfalltor. Die Heimstätte des SV Darmstadt bietet für und 17.500 Zuschauer Platz.

Darmstadt 98 gegen FC Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem SV Darmstadt und FC Ingolstadt gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV Sender Sky hält die Rechte an allen Begegnungen der 2. Bundesliga.

Auch im Livestream kann die Partie verfolgt werden. Sky-Kunden können dabei auf das Angebot SkyGo zurückgreifen.

Für alle ohne Sky-Abo gibt es den ausführlichen Liveticker von SPOX, der euch auf dem Laufenden halten wird.

Darmstadt 98 - FC Ingolstadt: Neuer-Trainer-Fluch bei SV Darmstadt

Schon zum dritten Mal hat Ingolstadt einen neuen Trainer vor dem Duell gegen Darmstadt verpflichtet. Die Lilien verloren die beiden Spiele aus der Vergangenheit.

12.11.2016 - Maik Walpurgis: 1:0 für Ingolstadt in Darmstadt

29.07.2017 - Stefan Leitl: 3:0 für die Schanzer in Ingolsstadt

FC Ingolstadt zu Gast in Darmstadt: Jens Kellers Trainerstationen

Jens Keller ist nach den Entlassungen von Stefan Leitl und Alexander Nouri der dritte Trainer vom FC Ingolstadt in dieser Saison.

Verein Amtsantritt Amtsaustritt Amtszeit Punkte pro Spiel FC Ingolstadt 02.12.2018 - 6 Tage (bisher) - Union Berlin 01.07.2016 04.12.2017 521 Tage 1,70 Schalke 04 16.12.2012 07.10.2014 660 Tage 1,63 VfB Stuttgart 13.10.2010 11.12.2010 59 Tage 1,38

2. Bundesliga: Die Tabelle am 16. Spieltag