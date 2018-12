2. Liga heute live sehen: Die Sonntags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag werden in der 2. Bundesliga wie gehabt drei Partien ausgetragen. SPOX liefert einen Überblick über die Begegnungen und verrät euch, wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In den drei Sonntags-Spielen am 17. Spieltag der 2. Bundesliga steht der Abstiegskampf im Fokus. Der Tabellenletzte FC Ingolstadt tritt beim FC Heidenheim an und versucht den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Heidenheim hingegen kann den Blick als Sechster nach oben richten. Ebenso steht der SV Sandhausen, momentan 17., gegen Jahn Regensburg unter Zugzwang. In der dritten Partie begegnen sich Erzgebirge Aue und Darmstadt 98, die beide 18 Punkte auf dem Konto haben.

2. Liga heute live am Sonntag im TV, Livestream und Liveticker

Die heutigen Partien sind nicht im Free-TV empfangbar. Alle Begegnungen werden auf Sky übertragen. Auf Sky habt ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen sowie der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2. Als Abonnent könnt ihr außerdem den Livestream über Sky Go nutzen.

Habt ihr kein Sky-Abonnement, seid ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Dort werdet ihr im Liveticker über die Geschehnisse informiert.

2. Bundesliga, 17. Spieltag: Die Sonntags-Spiele im Überblick

Begegnung Uhrzeit Sky-Kommentator SPOX-Liveticker Erzgebirge Aue - SV Darmstadt 98 13.30 Uhr Hansi Küpper Liveticker FC Ingolstadt - FC Heidenheim 13.30 Uhr Markus Gaupp Liveticker SV Sandhausen - Jahn Regensburg 13.30 Uhr Jürgen Schmitz Liveticker

Die Zweitliga-Tabelle vor den Sonntags-Spielen am 17. Spieltag