2. Liga heute live sehen: Die Samstags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag werden in der 2. Bundesliga drei Partien ausgetragen. SPOX liefert einen Überblick über die Begegnungen und verrät euch, wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach den beiden Freitagsspielen geht die 2. Liga am heutigen Samstag weiter. In den drei Begegnungen des 17. Spieltags treffen Union Berlin auf den VfL Bochum, der FC St. Pauli auf die SpVgg Greuther Fürth und der SC Paderborn auf Dynamo Dresden.

Die Ausgangslage vor den Samstags-Spielen in der 2. Liga

Der FC St. Pauli und Union Berlin stehen vor den Partien am Samstag unter Druck, sollten sie ihre Aufstiegsambitionen weiter untermauern wollen. Beide haben 28 Punkte auf dem Konto und belegen die Plätze 3 und 4. Die Top-Favoriten Köln und Hamburg drohen zu enteilen. Währenddessen reisen die Gastmannschaften aus Bochum und Fürth ohne Druck zu ihren Auswärtsspielen, könnten aber mit Siegen an den Aufstiegs-Relegationsrang heranrücken. Mit Paderborn und Dresden treffen in der dritten Partie zwei Teams aus dem Tabellen-Mittelfeld aufeinander.

2. Liga heute live am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Die heutigen Partien gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Alle Begegnungen werden auf Sky übertragen. Auf Sky habt ihr die Wahl: Die Spiele können sowohl einzeln als auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 verfolgt werden. Als Abonnent könnt ihr außerdem den Livestream über Sky Go nutzen.

Seid ihr kein Sky-Kunde, wollt aber trotzdem über alle Geschehnisse auf dem Platz informiert werden, dann ist der Liveticker von SPOX die richtige Adresse für euch.

2. Bundesliga, 17. Spieltag: Die Samstags-Spiele im Überblick

Begegnung Uhrzeit Sky-Kommentator SPOX-Liveticker Union Berlin - VfL Bochum 13.00 Uhr Torsten Kunde Liveticker FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 13.00 Uhr Sven Haist Liveticker SC Paderborn - Dynamo Dresden 13.00 Uhr Sven Schröter Liveticker

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor den Samstags-Spielen des 17. Spieltags