2. Liga heute live: Die Freitagsspiele mit dem HSV und Köln im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Zum Start des 16. Spieltags der 2. Bundesliga sind Tabellenführer Hamburger SV und der 1. FC Köln im Einsatz. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit Hamburg und Köln ist die Tabellenspitze voll vertreten. Beide Teams marschieren in der 2. Bundesliga vorneweg. Aktuell sind die Absteiger aus der letzten Bundesliga-Saison die Top-Kandidaten für den Wiederaufstieg ins Oberhaus.

2. Bundesliga heute live: Die Freitagsspiele im Überblick

Beide Partien werden am heutigen Freitag um 18.30 Uhr angepfiffen.

Hamburger SV - SC Paderborn

Jahn Regensburg - 1. FC Köln

2. Bundesliga heute live: HSV und Köln im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Spiele der 2. Bundesliga werden nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte aller Partien der zweithöchsten deutschen Spielklasse exklusiv gesichert. Sky-Abonnenten können die Partien entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Außerdem bietet Sky seinen Kunden via SkyGo einen Livestream an.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Spiele live zu sehen, könnt ihr die Partien im SPOX-Liveticker verfolgen.

HSV und Köln in der 2. Bundesliga heute live: Beide Teams gut drauf

Der Hamburger SV konnte vier der letzten fünf Spiele in der 2. Liga gewinnen. Am letzten Spieltag gelang ein 2:1-Sieg gegen Ingolstadt. Die Schanzer machten es dem HSV nach der Trainer-Entlassung von Alexander Nouri nicht einfach. Der 1. FC Köln hingegen gewann deutlich gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 4:0. Torjäger Simon Terodde traf gleich zweimal.

2. Bundesliga heute: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag