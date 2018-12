2. Liga heute live: Die Freitagsspiele mit dem HSV und Holstein Kiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Zum Start des 17. Spieltags der 2. Bundesliga sind unter anderem Tabellenführer Hamburger SV und Verfolger Holstein Kiel gefordert. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.



Mit dem Hamburger SV und Holstein Kiel sind zum Auftakt des 17. Spieltags in der 2. Bundesliga zwei Teams aus der Spitzengruppe im Einsatz. Während der HSV Platz 1 vor dem 1. FC Köln verteidigen will, liegen die Kieler nur einen Zähler hinter Relegationsplatz 3.

2. Bundesliga heute live: Die Freitagsspiele im Überblick

Beide Freitagsspiele werden um 18.30 Uhr angepfiffen.

MSV Duisburg - Hamburger SV

Holstein Kiel - Arminia Bielefeld

2. Bundesliga heute live: HSV und Holstein Kiel im TV und Livestream sehen

Die Spiele in der 2. Bundesliga können nicht im Free-TV verfolgt werden. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt exklusiv alle Partien der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Sky-Abonnenten können die Partien entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Via Livestream können Sky-Kunden außerdem über SkyGo mit ihren Lieblingsmannschaften mitfiebern.

2. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Spiele live zu sehen, könnt ihr die Partien im SPOX-Liveticker verfolgen.

HSV und Holstein Kiel live: So läuft es momentan in der 2. Bundesliga

Der Hamburger SV und der 1.FC Köln stehen wie erwartet an der Spitze der 2. Bundesliga. Dahinter lauert ein Verfolgerfeld, zu dem auch Holstein Kiel zählt. Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg stehen nur knapp vor den Abstiegsplätzen und benötigen dringend Punkte.

2. Bundesliga heute: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag