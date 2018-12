2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag steht am 18. Spieltag der 2. Bundesliga das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FC Heidenheim auf dem Programm. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach sieben Spielen ohne Sieg gelang den Bielefeldern am vergangenen Wochenende - beim 2:1 in Kiel - endlich der so wichtige Befreiungsschlag. Zwar steht die Arminia immernoch nur auf Platz 14 der Tabelle, konnte den Abstand zur Abstiegsrelegation aber auf sechs Punkte ausbauen.

Heidenheim dagegen muss sich um den Abstiegskampf bislang keine Sorgen machen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt steht auf einem mehr als komfortablen Tabellenplatz sechs und kann bei einem Sieg an den Auftiegsrängen schnuppern.

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Heidenheim: Wo und wann kann ich das Spiel sehen?

Austragungsort der heutigen Partie zwischen Bielefeld und Heidenheim ist die 26.500 Zuschauer fassende SchücoArena. Der Anstoß ist um 13 Uhr angesetzt.

Bielefeld gegen Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie gewohnt werden alle Partien der 2. Bundesliga vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt und sind somit nicht im Free-TV empfangbar. Sky-Abonnenten können zudem auf den Livestream SkyGo zurückgreifen und das Spiel dort verfolgen.

Wer kein Sky-Abo besitzt, kann die Partie jedoch auch selbstverständlich im LIVETICKER hier bei SPOX verfolgen und wird kein Highlight des Spiels verpassen.

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 05.08.2018 1. FC Heidenheim Arminia Bielefeld 1:1 2. Bundesliga 04.03.2018 1. FC Heidenheim Arminia Bielefeld 2:2 2. Bundesliga 23.09.2017 Arminia Bielefeld 1. FC Heidenheim 1:1

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 18. Spieltag