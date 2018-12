1. FC Magdeburg gegen Union Berlin: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Magdeburg trifft am 16. Spieltag der 2. Bundesliga auf Union Berlin. Alle Informationen zur Partie am heutigen Sonntag und wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, gibt's hier bei SPOX.

Seit zwei Spielen ist Michael Oenning als neuer Trainer des 1. FC Magdeburg im Amt. Gegen Union Berlin will der ehemalige HSV-Coach endlich den ersten Sieg mit den Magdeburgern einfahren. Immerhin gelang Oenning am vergangenen Wochende der erste Punktgewinn nach fünf Niederlagen in Folge beim 0:0 gegen Bochum.

Doch Union Berlin ist in bestechender Form. Die Eisernen konnten aus den letzten drei Spielen sieben Punkte holen. Nachdem Union 2:2 gegen HSV gespielt hatte, schlugen die Berliner am vergangenen Spieltag Darmstadt mit 3:1.

Magdeburg gegen Union Berlin: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Union Berlin wird am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die MDCC-Arena in Magdeburg. Das Spiel leiten wird Schiedsrichter Dr. Felix Brych.

Union Berlin zu Gast in Magdeburg im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Union Berlin wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live und exklusiv.

Als Abonnenten könnt ihr sowohl die Einzelpartie als auch die Konferenz aller Sonntagsspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen. Zudem habt ihr als Kunden die Möglichkeit, den Livestream über Sky Go anzuschauen.

Falls ihr jedoch kein Abo besitzt und dennoch stets über alle wichtigen Geschehnisse auf dem Laufenden bleiben wollt, dann nutzt den Liveticker von SPOX.

1. FC Magdeburg gegen Union Berlin: Die letzten Duelle

Das letzte Mal gab es das Duell vor über zehn Jahren in der Regionalliga Nord. Die Begegnung kam generell noch nie außerhalb der Regionalliga oder der damaligen DDR-Oberliga zustande.

Wettbewerb Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Regionalliga Nord 17.05.2008 Union Berlin 1. FC Magdeburg 1:2 (0:1) Regionalliga Nord 10.11.2007 1. FC Magdeburg Union Berlin 1:1 (1:0) Regionalliga Nord 05.05.2017 1. FC Magdeburg Union Berlin 3:1 (0:0) Regionalliga Nord 08.11.2006 Union Berlin 1. FC Magdeburg 1:2 (0:1)

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag