1.FC Köln gegen den 1. FC Magdeburg heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Köln hat die letzten vier Spiele alle für sich entscheiden können. Am heutigen Montag am 17. Spieltag empfängt der Tabellenzweite den 1. FC Magdeburg. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Magdeburger hingegen, konnten aus den vorherigen acht Partien lediglich drei Zähler holen. Aktuell stehen die Sachsen auf dem 16. Tabellenplatz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1. FC Köln - 1. FC Magdeburg: Wo und wann kann ich die Partie sehen?

Der 1. FC Köln empfängt am heutigen Montag um 20.30 Uhr den 1. FC Magdeburg im heimischen Rheinenergiestadion, welches 45.965 Zuschauern Platz bietet. Die Begegnung leiten wird Tobias Stieler aus Hamburg.

1. FC Köln gegen Magdeburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie alle Partien der 2. Bundesliga wird die Begegnung zwischen Köln und dem 1. FC Magdeburg nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV Sender Sky hingegen, überträgt alle Partien der zweithöchsten deutschen Spielklasse live und in voller Länge. Das Duell könnt ihr live auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen.

Außerdem habt ihr als Abonnent die Möglichkeit, den Livestream über SkyGo zu nutzen.

Falls ihr keine Möglichkeit hab das Spiel live anzuschauen, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVE-TICKER an.

1. FC Köln - 1. FC Magdeburg: Die letzten Spiele im Vergleich

Der 1. FC Köln hat aus den letzten vier Partien zwölf Punkte mit einem Torverhältnis von 18:2 geholt. Der 1. Magdeburg in den letzten beiden Begegnungen zweimal Unentschieden.

Spieltag 1. FC Köln Ergebnis 1. FC Magdeburg Ergebnis 16 Sieg 3:1 gegen Regensburg Remis 1:1 gegen Union Berlin 15 Sieg 4:0 gegen Fürth Remis 0:0 gegen Bochum 14 Sieg 3:0 gegen Darmstadt Niederlage 2:3 gegen Fürth 13 Sieg 8:1 gegen Dresden Niederlage 2:3 gegen Regensburg 12 Niederlage 0:1 gegen den HSV Niederlage 1:3 gegen Darmstadt

Köln - Magdeburg: Die Tabelle vor den Sonntags-Spielen