VfL Bochum gegen Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream, Liveticker

Der VfL Bochum trifft am heutigen Samstag in der 2. Bundesliga auf Erzgebirge Aue. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach zwei Niederlagen in Folge näherte sich Aue wieder den Abstiegsrängen an und steht vier Zähler vor dem Relegationsplatz. Der VfL hingegen verlor in der bisherigen Zweitligasaison nur zweimal und setzte sich im oberen Tabellendrittel fest.

Wo und wann spielt Der VfL Bochum gegen Erzgebirge Aue?

Der VfL Bochum empfängt Aue am heutigen Samstag im heimischen Vonovia-Ruhrstadion. Der Anpfiff ist um 13 Uhr.

VfL Bochum - Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream, Liveticker

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Bochum und Aue live sehen will, muss auf ein kostenpflichtiges Angebot zurückgreifen. Sky überträgt die Partie exklusiv in voller Länge.

Sky-Abonnenten können die Begegnung auch als Livestream via SkyGo verfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 12.30 Uhr. Sky bietet die Partie sowohl als Einzelpartie als auch in der Konferenz mit folgenden Begegnungen an:

Holstein Kiel - SV Sandhausen

Darmstadt 98 - 1. FC Köln

Alle, die die das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Erzgebirge Aue nicht live sehen können, bleiben beim SPOX-Liveticker immer auf dem Laufenden.

VfL Bochum gegen Erzgebirge Aue: Die Fakten zum Spiel

Der VfL Bochum spielte in dieser Saison in 13 Zweitligaspielen bereits fünf Mal unentschieden.

Die beiden Teams trafen bisher 17 Mal aufeinander: Bochum gewann neun Spiele, Aue war fünf Mal siegreich.

In den sieben letzten Aufeinandertreffen konnte Aue kein einziges Mal gewinnen.

VfL Bochum vs. Erzgebirge Aue: Die letzten Aufeinandertreffen