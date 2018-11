Union heute live: Union Berlin gegen Greuther Fürth im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag kommt es zwischen Union Berlin und Greuther Fürth zum Duell von Tabellennachbarn. Erfahrt hier, wo ihr das Spiel im Fernsehen und Internet verfolgen könnt, sowie die wichtigsten Infos zu der Partie.

Union und Fürth haben in der Tabelle der zweiten Liga beide 20 Punkte auf dem Konto. Der Gewinner schließt zum Relegationplatz auf. Union hatte zuletzt im Pokal gegen den BVB beim knappen Aus überzeugt. In der Liga spielten die Berliner 1:1 in Regensburg.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Union Berlin vs. Greuther Fürth - Wo und Wann findet das Spiel statt?

Fürth spielt am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr im Stadion an der alten Försterei in Berlin. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von rund 22.000 Zuschauern und ist das größte "reine" Fußballstadion in Berlin.

Union gegen Fürth - Live im TV, Liveticker und Livestream

Die Begegnung zwischen Berlin und Fürth wird live und exklusiv von Sky übertragen, ebenso wie jede andere Partie der 2. Bundesliga. Sky-Abonnenten können das Spiel zudem per Livestream über Sky Go schauen.

Falls ihr es nicht live sehen könnt, bleibt ihr mit dem SPOX-Liveticker immer auf dem Laufenden.