2. Bundesliga: Union Berlin gegen Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Darmstadt 98 tritt am heutigen Samstag in der 2. Bundesliga auswärts bei Union Berlin an. Alle Infos zu dieser Partie und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Mit 24 Punkten liegt Union Berlin auf dem Relegationsplatz 3. Darmstadt 98 dagegen konnte in den bisherigen 14 Spielen nur 17 Zähler sammeln und belegt damit Platz 12.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Union Berlin - Darmstadt 98: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Samstag empfängt Union Berlin Darmstadt 98 zum Duell in der 2. Bundesliga. Anpfiff ist um 13 Uhr im Stadion an der Alten Försterei. Die Partie wird von Schiedsrichter Marco Fritz geleitet.

Union Berlin gegen Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen Union Berlin und Darmstadt wird exklusiv von Sky übertragen. Die Partie könnt ihr sowohl im Einzelspiel auf Sky Sport 6 HD als auch in der Konferenz auf Sky Sport 2 HD verfolgen. Beginn der Sendung ist um 12.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Peter Hardenacke

Peter Hardenacke Kommentator Einzelspiel : Jaron Steiner

: Jaron Steiner Kommentator Konferenz: Holger Pfandt

Zusätzlich könnt ihr die Partie auch im Livestream über Sky Go verfolgen. Hierfür benötigt ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement beim Pay-TV-Sender.

Darüber hinaus bietet SPOX natürlich auch einen LIVETICKER zur der Begegnung an.

Union Berlin gegen Darmstadt 98: Alle Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 28.04.2018 Darmstadt 98 Union Berlin 3:1 2. Bundesliga 24.11.2017 Union Berlin Darmstadt 98 3:3 2. Bundesliga 13.03.2015 Darmstadt 98 Union Berlin 5:0 2. Bundesliga 27.09.2014 Union Berlin Darmstadt 98 1:1

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 15. Spieltag