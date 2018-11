2. Liga heute live: Fürth, Magdeburg, Duisburg, Bielefeld im TV, Livestream, Liveticker

Zum Auftakt des 14. Spieltags der 2. Liga stehen heute zwei Partien auf dem Programm. Hier erfahrt ihr alles zu den Begegnungen sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Greuther Fürth kann mit einem Sieg auf Rang vier springen. Im anderen Duell steht Abstiegskampf auf dem Programm, wenn der Tabellenvierzehnte Bielefeld den Drittletzten Duisburg empfängt.

2. Liga - Freitagsspiele: Wann und wo finden sie statt?

Die Freitagsspiele der 2. Liga sind für 18.30 Uhr terminiert. Die beiden Partien zwischen Greuther Fürth und Magdeburg sowie Bielelfeld und Duisburg werden am heutigen Freitag ebenfalls zu dieser Uhrzeit angepfiffen.

2. Liga - Die Freitagsspiele live im TV und Livestream

Die Spiele der 2. Liga werden nicht im Free-TV gezeigt. Sky hat sich die exklusiven Rechte an den Übertragungen gesichert. Auch im Stream via Sky Go können Abonnenten des Pay-TV-Senders die Begegnungen live verfolgen.

Die Freitagsspiele werden sowohl als Einzelspiel, als auch in einer Konferenz übertragen. Die Vorberichterstattung der Spiele beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 18 Uhr.

Spiel TV Sender Kommentator/Moderator Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg Sky Sport Sport Bundesliga 2 HD Heiko Mallwitz Arminia Bielefeld - MSV Duisburg Sky Sport Sport Bundesliga 3 HD Marcel Meinert Konferenz Sky Sport Sport Bundesliga 1 HD Sascha Roos/ Michael Born

Die Freitagsspiele der 2. Liga: Liveticker und Highlights

Ihr könnt die Spiele nicht sehen? Kein Problem. Mit dem Livetickern auf SPOX verpasst ihr nichts. Wir bieten euch zu den einzelnen Spielen jeweils einen Liveticker:

Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

Auf DAZN könnt ihr euch die Spiele als auch als Highlight-Clips ab 40 Minuten nach Abpfiff ansehen.

