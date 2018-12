FC Ingolstadt gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Ingolstadt spielt am heutigen Samstag in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV. Was ihr alles über die Partie der Schanzer gegen den HSV wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Erster gegen Letzter. So ist die Tabellen-Situation. Nachdem die Schanzer Trainer Nouri entlassen haben, soll mit dem neuen Coach Jens Keller die Kehrtwende gelingen. Der Gegner ist kein geringerer als der Hamburger Sport-Verein.

Wo und wann spielt Ingolstadt gegen den HSV?

Die Partie zwischen den beiden ehemaligen Bundesliga-Mannschaften findet am heutigen Samstag um 13 Uhr statt und wird von Tobias Reichel gepfiffen. Austragungsort ist der Audi Sportpark.

FC Ingolstadt gegen Hamburger SV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem HSV gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV Sender Sky hält die Rechte an den Übertragungen der Zweitliga-Begegnungen.

Auch im Livestream kann die Partie verfolgt werden. Sky-Kunden können dabei auf das Angebot SkyGo zurückgreifen.

Für alle ohne Sky-Abo gibt es den ausführlichen Liveticker von SPOX, der euch auf dem Laufenden halten wird.

Ingolstadt gegen HSV: Die letzten Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 28.01.2017 FC Ingolstadt Hamburger SV 3:1 Bundesliga 27.08.2016 Hamburger SV FC Ingolstadt 1:1 Bundesliga 27.02.2016 Hamburger SV FC Ingolstadt 1:1 Bundesliga 22.09.2015 FC Ingolstadt Hamburger SV 0:1 DFB-Pokal 1. Runde 09.08.2008 FC Ingolstadt Hamburger SV 1:3

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 15. Spieltag