2. Bundesliga heute live: Aue, Regensburg, Paderborn, Bielefeld im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga stehen am heutigen Freitag zwei Spiele an, die den 15. Spieltag eröffnen. Was ihr über die Partien und die Übertragung in TV und Livestream wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Freitagsspiele des 15. Spieltags lauten wie folgt: Erzgebirge Aue trifft auf den SSV Jahn Regensburg, im anderen Spiel muss Paderborn gegen Bielefeld ran.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Bundesliga: Wo und wann finden die Freitagsspiele statt?

Beide Spiele finden am heutigen Freitag um 18.30 Uhr statt. Aue empfängt Regensburg im heimischen Erzgebirgsstadion. Im anderen Spiel tritt die Arminia aus Bielefeld beim SC Paderborn in der Benteler-Arena an.

2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Partien der 2. Bundesliga werden exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Übertragung des Pay-TV-Senders startet live und exklusiv bereits um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die beiden Spiele könnt ihr entweder einzeln oder in der Konferenz verfolgen.

Es gibt weiterhin die Möglichkeit, die Spiele auch im Livestream bei Sky Go zu verfolgen.

Spiel Kommentator Konferenz Kommentator Einzelspiel Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg Holger Pfandt Sascha Roos SC Paderborn - Arminia Bielefeld Marcel Meinert Klaus Veltman

Für all diejenigen, die keine Sky-Kunden sind, gibt es noch weitere Angebote: Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt ihr die Highlights der Spiele bei DAZN verfolgen.

Neben der 2. Liga hat DAZN jede Menge weiteren Spitzensport im Angebot. DAZN zeigt die UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League, Serie A, Ligue 1, Primera Division und jede Menge US-Sport sowie andere Sportarten hat der Streamingdienst im Programm. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann einen Monat lang gratis getestet werden.

Wie immer kann man sich auch mit dem SPOX-Liveticker auf dem Laufenden halten.

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 15. Spieltag