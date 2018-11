2. Bundesliga heute live sehen: Die Sonntags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker mit St. Pauli, Dresden, Ingolstadt

Die 2. Bundesliga trumpft am heutigen Sonntag wie üblich mit gleich drei Partien auf. SPOX gibt Euch einen Überblick über die Spiele und verrät, wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Diese Sonntags-Spiele schreien förmlich nach Duellen im Mittelfeld. Heidenheim empfängt Paderborn, Dresden muss gegen Ingolstadt ran und St. Pauli tritt in Regensburg an.

2. Bundesliga heute live am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Alle Partien der 2. Bundesliga werden in dieser Saison erneut live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Neben den Einzelspielen bietet der Sender auch eine Konferenz an. Sky-Kunden können sämtliche Spiele zudem als Livestream bei Sky Gosehen.

Für diejenigen, die kein Sky-Abo haben, gibt es die Möglichkeit, alle Spiele im Liveticker von SPOX zu verfolgen.

2. Bundesliga, 14. Spieltag: Die Sonntags-Spiele im Überblick

Begegnung Uhrzeit Sky-Kommentator SPOX-Liveticker SSV Jahn Regensburg gegen FC St. Pauli 13.30 Uhr Jörg Dahlmann Liveticker Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt 13.30 Uhr Hansi Küpper Liveticker 1. FC Heidenheim gegen SC Paderborn 13.30 Uhr Sven Haist Liveticker

