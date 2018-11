Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln heute live im TV, Livestream, Liveticker

Der 1. FC Köln trifft am heutigen Samstag in der 2. Bundesliga auf Darmstadt 98. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach fünf Pflichtspielen in Folge ohne Sieg meldete sich der Effzeh vor der Länderspielpause eindrucksvoll zurück: Köln gewann gegen Dresden 8:1 und feierte einen gelungenen Karnevalsstart. Darmstadt unterlag zuletzt in Bochum und findet sich mit 17 Punkten im Tabellenmittelfeld wieder.

Wo und wann spielt Darmstadt 98 gegen den 1. FC Köln?

Darmstadt empfängt den 1. FC Köln am heutigen Samstag im heimischen Merck-Stadion am Böllernfalltor. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

Darmstadt 98 - 1. FC Köln heute live im TV, Livestream, Liveticker

Sky überträgt die Partie zwischen Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln heute exklusiv in voller Länge.

Der Pay-TV-Sender beginnt bereits um 12.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Sky-Abonnenten können die Begegnung auch als Livestream via SkyGo verfolgen. Der Sender bietet die Partie sowohl als Einzelpartie als auch in der Konferenz mit folgenden Begegnungen an:

Holstein Kiel - SV Sandhausen

VfL Bochum - Erzgebirge Aue

Wer das Spiel zwischen Darmstadt und Köln nicht live sehen kann, bleibt beim SPOX-Liveticker über das Geschehen auf dem Rasen informiert.

Darmstadt 98 - 1. FC Köln: Debüt von Anthony Modeste?

Der 1. FC Köln hat während der Länderspielpause mit einem prominenten Transfer für Schlagzeilen gesorgt. Vor genau einer Woche präsentierte das Team Anthony Modeste als neuen Spieler.

Der Franzose spielte bereits von 2015 bis 2017 bei den Geißböcken und trainierte seit Oktober bereits mit der U21. "Ich hatte Angebote, Europa League oder Champions League zu spielen", erklärte Modeste, "aber jetzt bin ich bei Köln in der 2. Liga. Und der einzige Grund ist, weil ich den FC liebe. Hier ist jeden Tag Karneval, keine Stadt hat so was. Meine Familie lebt hier, sie sind froh und das bedeutet für mich alles", sagte Modeste über seine Rückkehr.

Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln: Die Fakten zum Spiel

Darmstadt und Köln trafen in ihrer Vereinsgeschichte zehn Mal aufeinander. Die Linien konnten keines der Spiele gewinnen, der Effzeh gewann acht Partien.

Die beiden Mannschaften stehen sich heute zum ersten Mal in der 2. Bundesliga gegenüber.

Vor dem Kantersieg am vergangenen Spieltag gegen Dynamo Dresden blieb der 1. FC Köln in fünf Pflichtspielen ohne Sieg.

Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln: Die letzten Aufeinandertreffen