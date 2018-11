2. Liga: VfL Bochum gegen SV Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der VfL Bochum an der heimischen Castropper Straße auf den SV Darmstadt 98. SPOX versorgt euch mit allen Informationen rund um die Übertragung im TV, dem Livestream und Liveticker.

Seit über einem Monat sind die Darmstädter Lilien ungeschlagen, Relegationsplatz Richtung Bundesliga ist jedoch trotzdem vor der Partie in Bochum sechs Zähler entfernt. Grund dafür ist die enge Tabellenkonstellation im Unterhaus der Bundesliga. Auch der punktgleiche VfL Bochum kann mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Tabellenregionen wieder herstellen. Allerdings warten die Blau-Weißen schon seit drei Partien auf einen Sieg.

VfL Bochum gegen Darmstadt 98: Wo und wann findet das Spiel statt?

Um 20.30 Uhr wird das Duell zwischen dem VfL Bochum und Darmstadt 98 angepfiffen. Das Rewirpowerstadion in Bochum wird der Austragungsort sein. Martin Thomsen leitet die Partie, wobei er von den Assistenten Dominik Jolk, Timo Klein und Mitja Stegemann unterstützt wird.

Bochum vs Darmstadt im TV, Livestream und Liveticker

Wer das Spiel zwischen den Bochumern und den Darmstädtern live am Bildschirm verfolgen möchte, benötigt ein Sky-Abo. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1, bietet aber auch einen Livestream für die Abonnenten an. Im Free-TV wird keine Übertragung stattfinden.

Jedoch habt ihr weiterhin die Möglichkeit, den Liveticker von SPOX zu nutzen, um stets alle Informationen zum Spiel zu bekommen

SV Darmstadt 98: Schuster lobt die Arbeit von Dutt in Bochum

Darmstadt-Trainer Dirk Schuster hat sich vor dem Spiel zum Gegner der Lilien geäußert und die Arbeit seines Kollegen Robin Dutt in höchsten Tönen gelobt. "Wir treffen mit Bochum auf eine Mannschaft, die sehr spielstark ist und viel Qualität in der Offensive hat. Ihr Trend zeigt nach oben, auch wenn das eine oder andere Ergebnis vielleicht nicht so ganz gepasst hat", sagte Schuster.

© getty

Über die Arbeit des VfL-Trainers Robin Dutt hatte der 50-Jährige folgendes zu sagen: "Es nötigt uns Respekt ab, wie die Bochumer ihre Spiele gestalten. Ich glaube, dass dort der richtige Weg eingeschlagen wurde und Robin Dutt sowie die weiteren Verantwortlichen alle sehr gute Arbeit leisten."

Die Tabelle der 2. Liga zum 13. Spieltag