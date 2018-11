2. Bundesliga heute live sehen: Die Spiele am Samstag im TV, Livestream, Liveticker - HSV, Köln, St. Pauli, Dresden

Der heutige Samstag bietet insgesamt drei Partien in der 2. Bundesliga, wobei alle Mannschaften, die aktuell auf den Aufstiegsplätzen rangieren, aktiv sind. SPOX gibt euch einen Überblick über die Partien und die Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Während Tabellenführer HSV in Aue antreten muss, muss Stadtrivale und Verfolger St. Pauli gegen den 1. FC Heidenheim ran. Die drittplatzierten Kölner bekommen es hingegen mit Dynamo Dresden zu tun.

2. Bundesliga heute live am Samstag im TV und Livestream

Alle Partien der 2. Bundesliga werden in dieser Saison erneut live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Neben den Einzelspielen bietet der Sender auch eine Konferenz an. Sky-Kunden können sämtliche Spiele zudem als Livestream bei Sky Go sehen.

2. Bundesliga, 8. Spieltag: Die Spiele am Samstag in der Übersicht

Auf Sky Sport Bundesliga 2 läuft die Konferenz mit allen drei Spielen, auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 3-5 die anderen drei Partien als Einzelspiel.

Anstoß Begegnung Kanal Kommentator 13 Uhr Erzgebirge Aue - Hamburger SV Sky Sport Bundesliga 4 Jürgen Schmitz 13 Uhr 1. FC Köln - Dynamo Dresden Sky Sport Bundesliga 3 Hansi Küpper 13 Uhr FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim Sky Sport Bundesliga 5 Sven Schröter

2. Bundesliga heute live im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Bundesliga auch Liveticker an. Hier geht es zur Übersicht.

Begegnung Liveticker Köln - Dresden LIVETICKER St. Pauli - Heidenheim LIVETICKER Aue - Hamburg LIVETICKER Konferenz LIVETICKER

Die Tabelle der 2. Liga vor dem 13. Spieltag