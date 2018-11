2. Bundesliga: SSV Jahn Regensburg gegen Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem knappen Pokal-Aus in Dortmund will Union Berlin am heutigen Samstag beim SSV Jahn Regensburg einen Sieg holen. Alle Infos zum Spiel und Übertragung gibt es hier bei SPOX.

Mit 16 Punkten aus zehn Spielen liegt der SSV Jahn Regensburg auf dem zehnten Platz der Tabelle. Union Berlin dagegen konnte 19 Punkte holen und steht auf Platz vier.

SSV Jahn Regensburg gegen Union Berlin: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung des 12. Spieltages zwischen Regensburg und Union Berlin findet am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr in der Continental Arena in Regensburg statt. Schiedsrichter ist Sascha Stegemann.

SSV Jahn Regensburg gegen Union Berlin im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel heute nicht zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung der 2. Liga gesichert und überträgt die Begegnung live und exklusiv im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 HD oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Sky-Abonnenten können auch auf den Streamingdienst Sky Go zurückgreifen.

Die Übertragung startet ab 13 Uhr.

Moderator : Hartmut von Kameke

: Hartmut von Kameke Kommentator Einzelspiel: Klaus Veltmann

Klaus Veltmann Kommentator Konferenz: Markus Gaupp

Für keine Sky-Kunden gibt es den SPOX-LIVETICKER.

SSV Jahn Regensburg gegen Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Regensburgern fallen aus: Sebastian Nachreiner (Kreuzbandriss) und Oliver Hein (Luxation der Kniescheibe).

Regensburg: Pentke - Saller, Sörensen, Correia, Nandzik - Geipl, Fein, George, Stolze - Grüttner, Adamyan

Die Berliner müssen auf Marc Torrejon (Wadenmuskelriss) verzichten.

Union: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Hübner, Lenz - Schmiedebach, Prömel, Zulj, Gogia - Andersson, Mees

Die Tabelle der 2. Bundesliga