1. FC Köln gegen SpVgg Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Verfolgerduell in der 2. Bundesliga bestreiten am heutigen Samstag der 1.FC Köln und die SpVgg Greuther Fürth. Was ihr alles über diese Partie und die Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Zweite empfängt den Sechsten. Der 1.FC Köln will mit einem Dreier gegen den direkten Konkurrenten Fürth den Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegs-Plätze vergrößern.

1.FC Köln gegen Greuther Fürth: Wo und wann findet die Partie statt?

Im heutigen Zweitliga-Duell spielt Köln am heutigen Samstag um 13 Uhr gegen Greuther Fürth. Austragungsort ist das RheinEnergieStadion in Köln. Schiedsrichter der Partie wird Sören Storks sein.

Köln gegen Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partien der 2. Bundesliga gibt es in dieser Saison nur im Pay-TV live zu sehen.

Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele gesichert. Die Partie kann dort einzeln auf Sky Sport Bundesliga 3 HD oder in der Samstagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD verfolgt werden. Über Sky Go kann man die Spiele auch im Livestream verfolgen.

Moderator: Peter Hardenacke

Peter Hardenacke Kommentator Einzelspiel: Jürgen Schmitz

Jürgen Schmitz Kommentator Konferenz: Markus Götz

Wer die Partie zwischen Köln und Fürth nicht live verfolgen kann, bleibt beim Liveticker von Spox über das Geschehen informiert. Bei DAZN könnt ihr anschließend bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights nachholen.

1.FC Köln gegen Greuther Fürth: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 24.02.2014 1.FC Köln Greuther Fürth 1:1 2. Bundesliga 24.08.2013 Greuther Fürth 1.FC Köln 0:0 2. Bundesliga 29.02.2008 Greuther Fürth 1.FC Köln 2:2 2. Bundesliga 16.09.2007 1.FC Köln Greuther Fürth 0:0 2. Bundesliga 29.04.2007 1.FC Köln Greuther Fürth 0:2 2. Bundesliga 26.11.2006 Greuther Fürth 1.FC Köln 1:2

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 15. Spieltag