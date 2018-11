2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim gegen Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag findet die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue statt. Was ihr alles über das Spiel wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Tabellenelfte Heidenheim sammelte aus elf Spielen 16 Punkte. Erzgebirge Aue konnte sich mit 14 Punkten den 13. Platz sichern. Gegenüber Relegationsplatz 16 haben die Veilchen fünf Punkte Vorsprung.

1. FC Heidenheim gegen Erzgebirge Aue: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Sonntagsspiele der 2. Bundesliga werden um 13.30 Uhr angepfiffen. So ist das auch heute bei Heidenheim gegen Aue. Austragungsort ist die Voith-Arena in Heidenheim. Die Partie wird Robert Kempter leiten.

1. FC Heidenheim gegen Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel heute nicht zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung der 2. Liga gesichert und überträgt die Begegnung live und exklusiv im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 HD oder in der Konferenz auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD. Sky-Abonnenten können auch auf den Streamingdienst Sky Go zurückgreifen. Die Übertragung startet bereits ab 13 Uhr.

Moderator: Hartmut von Kameke

Hartmut von Kameke Kommentator Einzelspiel: Sven Haist

Sven Haist Kommentator Konferenz: Sascha Roos

Mit dem Liveticker von SPOX seid ihr auch ohne Sky-Abonnement über die Partie informiert.

1. FC Heidenheim gegen Erzgebirge Aue: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Heidenheim: Müller - Theuerkauf, Beermann, Mainka, Busch - Griesbeck, Dorsch - Dovedan, Starke, Schnatterer - Schmidt

Aue: Männel - Rapp, Breitkreuz, Kalig - Kempe, Riese, Fandrich, Rizzuto - Hochscheidt -Testroet, Iyoha

Die Tabelle der 2. Bundesliga