2. Bundesliga: MSV Duisburg entlässt Trainer Ilja Gruev - Lieberknecht übernimmt

Der Kredit von Ilija Grujew ist aufgebraucht, der MSV Duisburg will mit Torsten Lieberknecht noch die Kurve kriegen. Die Zebras teilten den Personalwechsel auf dem Trainerstuhl am Montag, zwei Tage nach dem 1:3 gegen Jahn Regensburg, mit. Der MSV ist mit nur zwei Punkten nach acht Spielen Tabellenschlusslicht.

Nachfolger wird Lieberknecht, der 45-Jährige wurde im vergangenen Mai nach zehn Jahren bei Eintracht Braunschweig nach dem Abstieg in die 3. Liga entlassen. Am Dienstagmittag wird Lieberknecht in Duisburg vorgestellt.

Sportdirektor Ivica Grlic sprach von einem "notwendigen Impuls", den man habe setzen müssen, "um unser großes Ziel Klassenerhalt überhaupt verwirklichen zu können."

MSV-Duisburg-Räsident Wald: "Das tut weh"

"Dass wir uns von Ilija und Jontscho verabschieden müssen, tut weh, und wir haben diese Entscheidung nach langen, intensiven Überlegungen und schweren Herzens gefällt", sagte MSV-Präsident Ingo Wald. Die verantwortlichen Gremien hätten die Entscheidung "gemeinsam und einstimmig" getroffen.

Die Meidericher kassierten am Samstag die vierte Heimpleite der Saison. Gruev war seit November 2015 beim MSV tätig gewesen. Das nächste Punktspiel bestreitet der MSV am 8. Oktober beim Tabellenführer 1. FC Köln.