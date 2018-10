2. Liga: 1. FC Köln verpasst Sieg in Kiel - Fürth 3:2 nach 0:2 auf der Alm

Trainer Markus Anfang hat mit Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln den Prestigeerfolg bei seinem Ex-Klub Holstein Kiel verpasst. Die Rheinländer musste sich bei den Norddeutschen mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Die SpVgg Greuther Fürth holte beim 3:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld auf der Alm einen 0:2-Rückstand mit einer starken zweiten Halbzeit auf und noch drei Auswärtspunkte. Im dritten Samstagspiel zur 10. Runde gewann der 1. FC Heidenheim 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg.

Torjäger Simon Terodde (41., Foulelfmeter) hatte mit seinem 13. Saisontreffer die Kölner bei den Schleswig-Holsteinern in Führung gebracht. Vorausgegangen war ein Foulspiel am Ex-Kieler Dominick Drexler durch Dominik Schmidt. Heinz Mörschel (88.) sicherte Kiel den Punkt.

Trotz der Punkteteilung bleibt der FC weiterhin Spitzenreiter, allerdings hat Fürth Boden gutgemacht. Die weiteren Verfolger Union Berlin und Hamburger SV können an diesem Wochenende aufschließen. Anfang hatte Kiel in der vergangenen Saison auf den dritten Platz und damit in die Relegationsspiele gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg geführt.

Fürth siegt dank Doppelpacker Tobias Mohr

Fürth verdankte seinen dritten Auswärtssieg den Treffern von Fabian Reese (51.) und Doppel-Torschütze Tobias Mohr (54. und 86.). Bielefeld hingegen konnte bei seiner zweiten Heimniederlage aus der komfortablen 2:0-Führung durch Joan Edmundsson (31.) und Stephan Salger (35.) vor 16.032 Zuschauern kein Kapital schlagen.

Sebastian Griesbeck (19.) hatte die Heidenheimer mit seinem Treffer frühzeitig jubeln lassen, noch vor der Pause baute Nikola Dovedan (43.) die Führung aus. Marc Schnatterer (90.+4, Foulelfmeter) sorgte für den Endstand. Magdeburgs Tobias Müller sah die Gelb-Rote Karte (90.+2).

Heidenheim ist mit 15 Punkten Sechster. Der zuvor fünf Spiele nacheinander ungeschlagene FCM (9) bleibt auf Rang 15 in Bedrängnis.

2. Liga: Ergebnisse des 10. Spieltags

Heim Gast Ergebnis SV Sandhausen FC Ingolstadt 4:0 Dynamo Dresden FC Erzgebirge Aue 1:1 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 2:3 1. FC Heidenheim 1. FC Magdeburg 3:0 Holstein Kiel 1. FC Köln 1:1

2. Liga: Die Tabelle