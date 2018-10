2. Bundesliga heute live: Die Spiele vom Samstag im TV und Livestream verfolgen

Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga treffen heute der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden aufeinander. Außerdem kommt es am Samstag zum Bayern-Derby zwischen Greuther Fürth und Jahn Regensburg. Und: Erzgebirge Aue empfängt Holstein Kiel. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Magdeburg ist seit vier Spielen ungeschlagen. Der Aufsteiger gewann dabei allerdings nur ein Spiel (1:0 gegen Sandhausen) und braucht Punkte, um dem Tabellenkeller fernzubleiben. Dresden hingegen will nach der 0:1-Pleite gegen Fürth wieder oben angreifen.

2. Bundesliga heute live: Die Partien vom Samstag im Überblick

Die Fürther empfangen heute das Team der Stunde, Jahn Regensburg. Drei Siege in Folge holte die Mannschaft von Achim Beierlorzer zuletzt.

"Es wäre super, wenn wir unsere Serie fortsetzen könnten", sagte der Trainer, der trotz der neun Punkten am Stück noch Verbesserungspotenzial sieht: "Wir wollen uns im Spiel mit dem Ball noch mehr verbessern und natürlich unsere Aggressivität gegen den Ball aufrecht erhalten."

Im dritten Samstagsspiel empfängt gastiert Holstein Kiel bei Erzgebirge Aue.

Heim Gast Anstoß Liveticker 1. FC Magdeburg Dynamo Dresden 13 Uhr Liveticker Greuther Fürth Jahn Regensburg 13 Uhr Liveticker Erzgebirge Aue Holstein Kiel 13 Uhr Liveticker

2.Bundesliga heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte der 2. Liga in Deutschland gesichert. Sky berichtet jeweils ab 12.30 Uhr und bietet zudem einen Konferenz an. Abonnenten des Angebots können die Spiele auch im Livestream via Sky Go verfolgen.

Wer kein Kunde von Sky ist und die Partien dennoch live verfolgen will, bleibt bei SPOX dennoch auf dem Laufenden. Hier gibt es die drei Spiele im Liveticker.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag