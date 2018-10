Union Berlin gegen Dynamo Dresden heute live in der 2. Liga: TV, Livestream, Liveticker

Im Rahmen des 11. Spieltags in der 2. Liga gastiert Dynamo Dresden beim 1. FC Union Berlin. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung sowie Livestreams und Live-Ticker im Internet.

Während Union Berlin um die Aufstiegsränge mitspielt, steckt Dynamo Dresden derzeit im Mittelfeld der Tabelle der 2. Liga.

Artikel und Videos zum Thema

Union Berlin gegen Dynamo Dresden heute live im TV sehen

Wie üblich werden die Sonntagsspiele der 2. Liga nicht im Free-TV übertragen. Auch für die Saison 2018/19 hat sich Sky die Rechte für die 2. Liga gesichert und zeigt alle Spiele live - einen Großteil davon exklusiv.

Dementsprechend wird das Match zwischen Union Berlin und Dynamo Dresden nur auf Sky übertragen. Bei Sky haben die Kunden die Auswahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz. Das Einzelspiel wird auf Sky Bundesliga 1 & HD 1 ausgestrahlt und folgendermaßen begleitet:

Moderation: Esther Sedlaczek

Kommentar: Markus Gaupp

Union vs. Dresden heute im Livestream

Sky hat neben der Übertragung im TV auch einen Livestream, Sky Go. So können alle Sky-Kunden die Partie auch im Internet sehen. Hier geht's zum Link.

1. FC Union Berlin vs. Dynamo Dresden heute live: 2. Liga im Liveticker

Wer kein Sky-Kunde ist und trotzdem auf dem Laufenden bleiben will, ist bei SPOX genau richtig. Denn SPOX bietet zu allen Spielen der Top-3-Ligen in Deutschland und zu den Topspielen der internationalen Ligen einen Liveticker an.

Den Liveticker zum Aufeinandertreffen von Union Berlin gegen Dynamo Dresden findet ihr unter diesem Link.

Union Berlin gegen Dynamo Dresden: Highlights und Tore

Rund 40 Minuten nach dem Abpfiff der Partie gibt es auf DAZN die Highlights zu der Partie. Hier könnt ihr euch für den kostenlosen Probemonat bei DAZN anmelden und 30 Tage lang umsonst Livestreams und Highlights sehen.

Außerdem hat auch SPOX die Highlights der 2. Liga und Bundesliga. Diese findet ihr ab 0.01 Uhr bei uns auf der Homepage.

2. Liga heute live: Spielplan - Union, Dresden, Kiel

Am Sonntag finden in der 2. Liga insgesamt drei Spiele statt. Alle Partien beginnen um 13.30 Uhr und werden exklusiv auf Sky übertragen. Außerdem gibt es eine Konferenz. Das sind die Spiele in der 2. Liga am Sonntag:

Heimteam Auswärtsteam Union Berlin Dynamo Dresden FC St. Pauli Holstein Kiel FC Ingolstadt MSV Duisburg

Union Berlin gegen Dynamo Dresden: Bilanz, Spiele

Insgesamt trafen die beiden Teams bereits 65 Mal in ihrer Geschichte aufeinander. Davon konnte Dynamo Dresden 30 Spiele gewinnen, Union ging 16 Mal als Sieger hervor. Das sind die letzten Ergebnisse in der 2. Liga: