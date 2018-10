Jahn Regensburg gegen Darmstadt 98 heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga empfängt heute der SSV Jahn Regensburg den SV Darmstadt 98. Auf SPOX erfahrt ihr alles zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Jahn Regensburg konnte in den letzten vier Spielen vor der Länderspielpause zehn Punkte einfahren und steht mit 14 Punkten auf Tabellenplatz neun. Darmstadt 98 ist in diesem Zeitraum punktlos geblieben und belegt derzeit mit zehn Zählern Rang 14.

Jahn Regensburg gegen Darmstadt 98: Uhrzeit und Spielstätte

Das Spiel findet am heutigen Sonntag, 21. Oktober, um 13.30 Uhr statt. Spielstätte ist die Continental-Arena in Regensburg.

Jahn Regensburg gegen Darmstadt 98: Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV ist von der Partie nichts zu sehen. Sky überträgt die Partie live und exklusiv auf Sky Sport 4 HD. Sven Schröter kommentiert das Einzelspiel, Jörg Dahlmann das Spiel in der Konferenz. Abonnenten von Sky können die Partie auch im Livestream Sky Go verfolgen. Ab 13 Uhr startet auch die Übertragung der Konferenz auf Sky Sport 2 HD mit den beiden Parallelspielen in der 2. Liga. SPOX bietet euch einen Liveticker zum Spiel.

Uhrzeit Spiel TV Liveticker 13.30 Uhr Hamburger SV - VfL Bochum Sky Sport 3 HD SPOX 13.30 Uhr Jahn Regensburg - SV Darmstadt Sky Sport 4 HD SPOX 13.30 Uhr SC Paderborn - Union Berlin Sky Sport 5 HD SPOX

Jahn Regensburg gegen Darmstadt 98: Die voraussichtlichen Aufstellungen