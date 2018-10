2. Liga: FC Ingolstadt gegen SC Paderborn 07 heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga ist der SC Paderborn am 9. Spieltag beim FC Ingolstadt zu Gast. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

Drei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage stehen beim Aufsteiger, dem SC Paderborn, auf dem Konto. Ingolstadt dagegen kommt nur auf einen Sieg, zwei Unentschieden sowie fünf Niederlagen, was Tabellenplatz 17 ergibt.

FC Ingolstadt - SC Paderborn: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Im Audi Sportpark kommt es am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr zum Spiel Ingolstadt gegen Paderborn. Christian Dingert leitet die Partie.

FC Ingolstadt - SC Paderborn live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, der die TV-Rechte für die 2. Liga besitzt. Daher ist die Partie auch nicht im Free-TV zu sehen. Bereits ab 13 Uhr starten die Vorberichte. Kommentator ist Ulli Potofski.

Neben dem Livestream von Sky besteht die Möglichkeit das Spiel bei SPOX im LIVETICKER zu verfolgen.

FC Ingolstadt - SC Paderborn: Das sind die Aufstellungen

FCI: Knaller - Krauße, Matip, Galvao - Otavio, Pledl, Kerschbaumer, Gimber - Osawe, Kittel, Benschop

SCP: Zingerle - Schonlau, Strohdiek, Dräger, Collins - Schwede, Klement, Tekpetey, Gjasula - Gueye, Zolinski

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag