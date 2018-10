Hamburger SV gegen VfL Bochum heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga empfängt heute der Hamburger SV den VfL Bochum. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Vor der Länderspielpause konnten sowohl der Hamburger SV, als auch der VfL Bochum ihre Liga-Spiele gewinnen. Mit einem Bochumer Sieg würde der VfL, derzeit Tabellen-Achter, am Vierten, Hamburger SV vorbeiziehen.

Hamburger SV gegen VfL Bochum: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Spiel des Hamburger SV gegen den VfL Bochum findet am heutigen Sonntag, 21. Oktober, im Volksparkstadion in Hamburg statt. Anpfiff der Begegnung ist um 13.30 Uhr.

Hamburger SV gegen VfL Bochum: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. Sky hat sich die Übertragungsrechte an der 2. Liga gesichert und überträgt das Spiel als Einzelspiel auf Sky Sport 3 HD oder in der 2.-Liga-Konferenz ab 13 Uhr auf Sky Sport 2 HD. Sky-Abonnenten können die Partie auch über Sky Go streamen. Hansi Küpper kommentiert das Spiel zwischen dem HSV und dem VfL in der Konferenz, Martin Groß das Einzelspiel. SPOX bietet euch einen Liveticker zum Spiel.

Uhrzeit Spiel TV Liveticker 13.30 Uhr Hamburger SV - VfL Bochum Sky Sport 3 HD SPOX 13.30 Uhr Jahn Regensburg - SV Darmstadt Sky Sport 4 HD SPOX 13.30 Uhr SC Paderborn - Union Berlin Sky Sport 5 HD SPOX

2. Liga: Die Highlights der Spiele mit dem Spiel HSV gegen VfL Bochum

DAZN zeigt euch die Highlights der Spiele aus der 2. Liga bereits 40 Minuten nach Anpfiff. Auch die Highlights aus der Bundesliga könnt ihr euch auf DAZN anschauen.

Hamburger SV gegen VfL Bochum: Die voraussichtlichen Aufstellungen