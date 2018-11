2. Bundesliga: Darmstadt 98 gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen Spiel der 2. Bundesliga treffen Darmstadt 98 und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Was ihr über das Spiel wissen müsst und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Darmstadt 98 steht nach elf Spielen mit 14 Punkten auf Platz 12. Der 1. FC Magdeburg hingegen kommt nur auf neun Zähler in elf Spielen, was Tabellenplatz 15 ergibt.

Darmstadt 98 gegen 1. FC Magdeburg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Magdeburg findet am Samstag, den 3. November, um 13 Uhr statt. Austragungsort ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt, das 17.400 Zuschauern Platz bietet.

2. Liga mit Darmstadt 98 gegen 1. FC Magdeburg: Livestream

Die Partie zwischen Darmstadt und Magdburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung der 2. Liga gesichert und überträgt die Begegnung live und exklusiv im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 HD oder in der Konferenz mit den beiden anderen Spielen zwischen Kiel und Ingolstadt und Duisburg gegen Paderborn auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Sky-Abonnenten können auch auf den Streamingdienst Sky Go zurückgreifen.

Moderation: Peter Hardenacke

Kommentator im Einzelspiel: Ulli Potofski

Kommentator in der Konferenz: Jörg Dahlmann

2. Liga mit Darmstadt 98 gegen 1. FC Magdeburg: Liveticker und Highlights

Wer kein Sky-Kunde ist und trotzdem auf dem Laufenden bleiben will, ist bei SPOX genau richtig. SPOX bietet zu dem Spiel Liveticker an. Hier hat man die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz.

Rund 40 Minuten nach dem Abpfiff der Partie gibt es auf DAZN die Highlights zu der Partie. DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und kann 30 Tage lang umsonst getestet werden.Ab 0.01 Uhr am Montag findet ihr die Highlights auch bei SPOX auf der Homepage.

Darmstadt 98 gegen 1. FC Magdeburg: Das letzte Duell

Bislang gab es zwischen den beiden Mannschaften nur eine Begegnung.