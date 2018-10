MSV Duisburg gegen St. Pauli: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des zehnten Spieltages in der 2. Liga empfängt der MSV Duisburg am Montag den FC St. Pauli. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der MSV Duisburg konnte vor der Länderspielpause ausgerechnet beim Tabellenführer 1. FC Köln seinen ersten Saisonsieg feiern. Der MSV steht dennoch tief im Abstiegskampf und belegt derzeit mit fünf Zählern den vorletzten Platz. Der FC St. Pauli ist seit vier 2.-Liga-Spielen ungeschlagen und steht mit 16 Punkten auf Rang fünf.

MSV Duisburg gegen St. Pauli: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie findet am heutigen Montag, 23. Oktober, in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

MSV Duisburg gegen St. Pauli heute live im TV und Livestream

Das Heimspiel des MSV Duisburg gegen den FC St. Pauli wird nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Partien der 2. Liga. Die Vorberichterstattung des Spiels beginnt um 20 Uhr.

Toni Tomic kommentiert das Spiel auf Sky Sport 1 HD. Sky-Abonnenten können auch den Streamingdienst Sky Go nutzen.

2. Liga heute: Duisburg vs. St. Pauli im Liveticker

Wie zu allen anderen Spielen der 2. Liga bietet SPOX auch zu diesem Spiel einen Liveticker an. Hier geht es zum Liveticker des Matches zwischen Duisburg und St. Pauli.

Die Highlightclips aller Spiele der beiden höchsten deutschen Spielklassen zeigt DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Neben dem deutschen Fußball gibt es auch jede Menge Spitzenfußball aus den europäischen Top-Ligen, der UEFA Champions League und Europa League. Auch für US-Sportfans hat DAZN ordentlich was zu bieten. DAZN kann für einen Monat kostenfrei getestet werden.

2. Liga: MSV Duisburg gegen St. Pauli - Diese Spieler werden fehlen

MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp (Oberschenkelzerrung), Christian Gartner (Kreuzbandriss)

MSV Duisburg gegen St. Pauli: Die letzten Duelle

In den letzten dreizehn Duellen der beiden Mannschaften, konnte der MSV gerade mal eine Partie gewinnen (acht Niederlagen, vier Remis). Allerdings stammt der jüngste Sieg des MSV vom letzten Spieltag der vergangenen Saison.