2. Liga heute live: St. Pauli, Kiel, Ingolstadt, MSV Duisburg, Union Berlin, Dynamo Dresden im TV und Livestream

Am Sonntagnachmittag kommt es in der 2. Bundesliga zu drei Duellen. Welche Partien das sind und wo ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt euch SPOX.

In Ingolstadt kommt es zum absoluten Kellerduell zwischen den beiden Schlusslichtern MSV Duisburg und FC Ingolstadt. Weiterhin könnten der FC St. Pauli oder der 1. FC Union Berlin die Tabellenführung übernehmen.

2. Liga heute live: Die Spiele im Überblick

Alle Spiele am heutigen Sonntagnachmittag, den 28. Oktober, starten um 13.30 Uhr.

1. FC Union Berlin - SG Dynamo Dresden

FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg

FC Sankt Pauli - Holstein Kiel

2. Liga heute live: TV, Livestream und Liveticker

Wie schon in der Saison 17/18 konnte sich sky die Rechte an der 2. Bundesliga sichern. Die Übertragung startet live um 13. Der Pay-TV-Sender bietet zusätzlich noch die Möglichkeit, die Spiele auch im Livestream bei Sky Go zu sehen.

Wie immer bietet SPOX auch wieder einen Liveticker an.

2. Liga: Der 11. Spieltag im Überblick