2. Liga heute live mit MSV Duisburg gegen SC Paderborn im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga empfängt heute der MSV Duisburg den SC Paderborn. Bei SPOX erfahrt ihr alles Wissenwerte zum Spiel und zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Der MSV Duisburg steht nach elf Spieltagen mit sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zu Hause konnten die Zebras in fünf Heimspielen noch keinen einzigen Punkt sammeln. Paderborn hat 17 Punkte auf dem Konto und kann mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

MSV Duisburg gegen SC Paderborn: Spielstätte und Uhrzeit

Das Heimspiel des MSV Duisburg gegen den SC Paderborn findet am heutigen Samstag, 3. November, in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt. Anpfiff der Begegnung ist um 13 Uhr.

MSV Duisburg gegen SC Paderborn: Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Spiel heute nicht zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich sämtliche Rechte an der Übertragung der 2. Liga gesichert und überträgt die Begegnung live und exklusiv im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 HD oder in der Konferenz mit den beiden anderen Spielen zwischen Kiel und Ingolstadt und Darmstadt gegen Magdeburg auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Sky-Abonnenten können auch auf den Streamingdienst Sky Go zurückgreifen.

2. Liga mit MSV Duisburg gegen SC Paderborn: Liveticker und Highlights

Wer kein Sky-Kunde ist und trotzdem auf dem Laufenden bleiben will, ist bei SPOX genau richtig. Denn SPOX bietet zu dem Spiel Liveticker an. Hier hat man die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz.

Rund 40 Minuten nach dem Abpfiff der Partie gibt es auf DAZN die Highlights zu der Partie. DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und kann 30 Tage lang umsonst getestet werden.Ab 0.01 Uhr findet ihr die Highlights auch bei SPOX auf der Homepage.

MSV Duisburg gegen SC Paderborn: Die letzten Duelle

Die Bilanz spricht bisher klar für den MSV: In Insgesamt 16 Duellen mit dem SC Paderborn konnte der MSV neun Siege einfahren. Vier gingen an Paderborn, dreimal endeten die Aufeinandertreffen mit einem Remis.