2. Liga heute live: Kiel, Köln, Bielefeld, Fürth, Heidenheim, Magdeburg im TV und Livestream

Am Samstagmittag stehen in der 2. Liga am zehnten Spieltag drei Partien an. Welche Spiele heute stattfinden und wo ihr die Duelle im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Besonders das Abschneiden des 1. FC Köln und Greuther Fürth steht im Fokus. Beide sind weit oben in der Tabelle zu finden und kämpfen um den Aufstieg. Köln ist Spitzenreiter mit 19 Punkten und Fürth Viertplatzierter mit 16 Zählern auf dem Konto.

2. Liga heute: Kiel, Köln, Bielefeld, Fürth, Heidenheim und Magdeburg

Alle Spiele am heutigen Samstag, den 20. Oktober, finden um 13 Uhr statt.

Holstein Kiel - 1. FC Köln im Holstein-Stadion in Kiel

im Holstein-Stadion in Kiel Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth in der Schüco-Arena in Bielefeld

in der Schüco-Arena in Bielefeld FC Heidenheim - 1. FC Magdeburg in der Voith-Arena in Heidenheim

2. Liga heute live: Übertragung der Spiele im TV, Livestream und Livesticker

Sky hat sich, wie auch in der Saison zuvor, die Rechte an der zweiten Liga gesichert. Die Übertragung des Pay-TV-Senders startet live und exklusiv bereits um 12.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, die Spiele auch im Livestream bei Sky Go zu verfolgen.

Wie immer kann man sich auch mit dem SPOX-Liveticker auf dem Laufenden halten.

Die Tabelle der 2. Bundesliga