2. Liga heute live: HSV, Darmstadt, Paderborn und Co. - Die Sonntagsspiele im TV und Livestream

Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga finden drei Spiele am heutigen Sonntag (21.10.) statt. SPOX zeigt, auf welche Partien ihr euch freuen könnt und wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

2. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im Überblick

13.30 Uhr: SSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98

13.30 Uhr: Hamburger SV - VfL Bochum

13.30 Uhr: SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin

2. Liga heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Sky hat sich, wie auch in der Saison zuvor, die Rechte an der zweiten Liga gesichert. Die Übertragung des Pay-TV-Senders startet live und exklusiv bereits um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, die Spiele auch im Livestream bei Sky Go zu verfolgen.

Wie immer kann man sich auch mit dem Liveticker von SPOX auf dem Laufenden halten.

HSV: Der Weg zurück zur Erstklassigkeit

Mit gerade mal sieben Punkten aus fünf Spielen liegen die Hamburger auf Platz 13 der Heimtabelle. Auswärts waren es bisher ganze zehn Punkte, wobei lediglich vier mal gespielt wurde. "Unsere Konterabsicherung war nicht die stabilste", erklärte Trainer Christian Titz gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Damit sprach er vor allem die Pleiten gegen Holstein Kiel (0:3) und den SSV Jahn Regensburg (0:5) an. "Wir haben daran gearbeitet und uns schon deutlich verbessert."

Der Startelf-Einsatz von Stürmer Jann-Fiete Arp ist nach seinem Bänderteilriss im Sprunggelenk noch ungewiss, allerdings könnte Hee-chan Hwang bereits wieder einsatzbereit sein. Dieser hat dosiert trainiert, nachdem er von der Länderspielreise mit Südkorea zurückkam.

Die Tabelle der 2. Liga