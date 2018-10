2. Bundesliga: 1. FC Köln gegen MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Köln am heutigen Montag den MSV Duisburg. Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zum LIVETICKER findet ihr hier.

Der Tabellenführer bekommt es mit dem Schlusslicht der Liga mit ihrem neuen Trainer Torsten Lieberknecht zu tun. Noch nicht einen Sieg gab es für die Zebras, deshalb musste Ilija Grujev gehen.

Wo und wann spielt der 1. FC Köln gegen den MSV Duisburg?

Der Effzeh und der MSV Duisburg treffen am heutigen Montag im Rhein-Energie-Stadion in Köln aufeinander. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

1. FC Köln gegen MSV Duisburg im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem MSV Duisburg gibt es heute nicht im Free-TV zu sehen. Sky hat sich die Live-Übertragungsrechte aller Zweitligaspiele für die aktuelle Saison gesichert. Die Vorberichterstattung zum heutigen Spiel beginnt um 20 Uhr, Sky-Abonnenten können die Partie zudem online auf Sky Go verfolgen.

Sender: Sky Sport Bundesliga 1

Kommentator: Klaus Veltman

Wer die Partie nicht sehen kann und dennoch auf dem Laufenden bleiben will, macht den LIVETICKER bei SPOX an. Zudem bietet der Streamingdienst DAZN wie zu jedem Spiel der ersten und zweiten Bundesliga die Highlights bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff der entsprechenden Partie an.

© getty

FC Köln: Marcel Risse nicht einsatzbereit

FC-Trainer Markus Anfang muss auf Mittelfeldspieler Marcel Risse verzichten, der aufgrund einer Zahn-Operation noch pausiert. Anfangs letzte Begegnung gegen Lieberknecht war noch für einen anderen Verein. Als Trainer von Holstein Kiel hat er Eintracht Braunschweig (Lieberknechts Ex-Mannschaft) mit einem 6:2 am letzten Spieltag in die 2. Liga befördert.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel