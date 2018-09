2. Liga: Hwang schießt HSV gegen Dresden an die Tabellenspitze.

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge gefeiert und damit die Tabellenführung übernommen. Der Bundesliga-Absteiger gewann am Dienstag die Nachholpartie bei Dynamo Dresden mit 1:0 und löste mit 12 Punkten Greuther Fürth auf Platz eins ab.

Die Salzburger Leihgabe Hwang Hee-Chan (68.) traf mit einem Traumschuss von der Strafraumgrenze zur Führung für die Hamburger, die seit der 0:3-Auftaktniederlage gegen Holstein Kiel keine Punkte liegengelassen haben. HSV-Stürmer Pierre-Michel Lassoga (90.+4) verschoss einen Foulelfmeter.

Die ursprünglich für den 1. September geplante Partie war wegen Demonstrationen in Chemnitz auf Drängen der sächsischen Polizei und auf Weisung des sächsischen Innenministeriums verschoben worden.

Vor 30.723 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion, wie die Dresdner Arena seit Dienstag wieder offiziell heißt, zeigten sich die Gastgeber in der ersten Halbzeit mindestens ebenbürtig und setzten den erstaunlich passiven HSV unter Druck. Allerdings blieb der Aufwand unbelohnt, ein Treffer des senegalesischen Dynamo-Angreifers Moussa Kone wurde kurz vor der Pause wegen Abseits zurecht nicht anerkannt.

Auch im zweiten Durchgang bot Dynamo den Hamburgern Paroli, erneut Kone verpasste bei einer Volley-Abnahme den Führungstreffer knapp (59.). Mit einem Geistesblitz brachte Hwang den HSV dann auf die Siegerstraße, Khaled Narey (74.) verpasste bei einem Pfostenschuss die frühzeitige Entscheidung.