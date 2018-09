2. Liga, 6. Spieltag: 1. FC Köln nach Auswärtssieg in Sandhausen Tabellenführer

Der 1. FC Köln hat die Tabellenführung der 2. Liga übernommen. Zumindest vorübergehend setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Anfang dank eines 2:0-Auswärtssiegs an die Spitze. Im zweiten Freitagsspiel holte der FC St. Pauli drei Punkte beim FC Ingolstadt.

Der 1. FC Köln tat sich beim SV Sandhausen lange schwer. Die Gäste kamen erst kurz vor der Halbzeit zu ersten Großchancen. Zuvor fand der Effzeh offensiv nicht statt. Das technisch anspruchsvolle Rückzieher-Tor von Schaub (45.) war der Knackpunkt der Partie.

Sandhausen kam selbst kaum zu zwingenden Torchancen, es fehlten Qualität und Mut. Terodde sorgte nach 54 Minuten für das 2:0 der Kölner. Das Spiel flachte daraufhin enorm ab, Köln verwaltete die Führung.

"Die Jungs haben wenig zugelassen. Nach vorne ist heute Luft nach oben gewesen. Aber: Es ist nicht selbstverständlich, hier in Sandhausen zu gewinnen", sagte Anfang nach Abpfiff der Partie.

Ingolstadt-Fans sauer: "Wir haben die Schnauze voll"

Im zweiten Freitagsspiel holte der FC St. Pauli einen Dreier beim FCI. Im Audi-Sportpark passierte lange nichts, ehe Kerschbaumer für wiederholtes Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah und das Spiel nochmal interessant machte.

Die Schanzer zogen sich in der Schlussphase tief in die eigene Hälfte zurück. Miyaichi bestrafte die Ingolstädter mit seinem Treffer in der 82. Minute.

Die Anhänger der Ingolstädter skandierten in den Schlussminuten der Partie: "Wir haben die Schnauze voll!" Der FCI kassierte bereits die dritte Saisonniederlage.

2. Liga: Die Spiele des 6. Spieltags im Überblick

SV Sandhausen - 1. FC Köln 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Schaub (45.), 0:2 Terodde (54.)

FC Ingolstadt - FC St. Pauli 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Miyaichi (82.)

Gelb-Rote Karte: Kerschbaumer (77./Ingolstadt)

Die Begegnungen des 2. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker Sa., 22. September 13 Uhr Arminia Bielefeld Union Berlin Liveticker Sa., 22. September 13 Uhr Holstein Kiel VfL Bochum Liveticker Sa., 22. September 13 Uhr Dynamo Dresden SV Darmstadt Liveticker So., 23. September 13.30 Uhr MSV Duisburg Erzgebirge Aue Liveticker So., 23. September 13.30 Uhr Hamburger SV Jahn Regensburg Liveticker So., 23. September 13.30 Uhr FC Heidenheim Greuther Fürth Liveticker Mo., 24. September 20.30 Uhr SC Paderborn 1. FC Magdeburg Liveticker

Die Tabelle der 2. Liga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. 1. FC Köln 6 16:10 6 13 2. Hamburger SV 5 10:5 5 12 3. SpVgg Greuther Fürth 5 11:5 6 11 4. VfL Bochum 5 11:4 7 10 5. SV Darmstadt 98 5 6:3 3 10 6. 1. FC Union Berlin 5 8:4 4 9 7. FC Sankt Pauli 6 10:13 -3 9 8. SC Paderborn 07 5 11:8 3 8 9. Holstein Kiel 5 7:6 1 8 10. Arminia Bielefeld 5 8:8 0 8 11. SG Dynamo Dresden 5 5:6 -1 6 12. 1. FC Heidenheim 5 7:7 0 5 13. FC Ingolstadt 6 6:13 -7 5 14. FC Erzgebirge Aue 5 6:8 -2 4 15. SSV Jahn Regensburg 5 5:10 -5 4 16. Magdeburg 5 3:5 -2 3 17. SV Sandhausen 6 2:10 -8 2 18. MSV Duisburg 5 2:9 -7 1

Die Torschützenliste der 2. Liga