2. Bundesliga heute live: Die Spiele vom Mittwoch im TV und Livestream verfolgen

In der zweiten Bundesliga steht am heutigen Mittwoch der zweite Part der englischen Woche an. Hier bekommt ihr alle Informationen zu den vier Begegnungen und ihrer Übertragung im TV und Livestream.

2. Bundesliga heute live: Die Partien vom Mittwoch im Überblick

Nachdem gestern bereits vier Partien bestritten wurden, stehen heute die nächsten vier an. Den Abschluss des Spieltags bilden am morgigen Donnerstag Greuther Fürth und der HSV.

Begegnung Anstoß Liveticker 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg 18.30 Uhr Liveticker Erzgebirge Aue - SV Sandhausen 18.30 Uhr Liveticker FC St. Pauli - SC Paderborn 18.30 Uhr Liveticker Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 18.30 Uhr Liveticker

2. Bundesliga heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Auch in dieser Saison werden wieder alle 306 Spiele der zweiten Liga live beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Heute läuft die Konferenz mit allen vier Spielen auf Sky Sport Bundesliga 2, die Einzelspiele auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 7 bis 10.

Solltet ihr kein Sky-Abonnement besitzen und dennoch über die Ereignisse der Zweitliga-Partien informiert bleiben, könnt ihr das über die SPOX-Liveticker tun. Auch dort gibt es die Spiele im Einzelspiel und in einer Konferenz.

Die Tabelle der zweiten Liga vor dem 7. Spieltag