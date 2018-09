VfL Bochum gegen Dynamo Dresden heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream, Liveticker

Am 7. Spieltag der 2.Bundesliga trifft der VfL Bochum auf Dynamo Dresden. Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Neben dem Spiel an der Castropper Straße stehen am Dienstag drei weitere Begegnungen des Bundesliga-Unterhauses auf dem Programm.

VfL Bochum gegen Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Bochum und Dynamo Dresden wird nicht im Free-TV gezeigt. Wie für alle anderen Spiele in der 2. Bundesliga auch hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte für die Austragung gesichert. Auf Sky Sport Bundesliga 9 und Sky Sport Bundesliga 9 HD kommentiert Markus Gaupp die Partie.

Ebenfalls bietet Sky einen Livestream an. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt ihr die Highlights beim Streamingdienst DAZN anschauen.

VfL Bochum - Dynamo Dresden heute live im Liveticker

Alternativ bietet SPOX einen Liveticker an, wo die Partie ebenfalls mitverfolgt werden kann.

VfL Bochum vor Dynamo Dresden: Bisher läuft alles nach Plan

Beim VfL Bochum läuft derzeit alles nach Plan. Mit 11 Punkten belegt man derzeit Platz 3, der zur Teilnahme an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Bundesliga berechnet. Gerade Stürmer Lukas Hinterseer präsentiert sich in glänzender Verfassung und konnte bislang vier Tore erzielen und drei weitere vorbereiten.

Dynamo Dresden vor VfL Bochum: Steigende Formkurve unter neuem Trainer Walpurgis

Seitdem Trainer Neuhaus nach nur drei Punkten aus drei Spielen und dem frühen Pokal-Aus gegen den SV Rödinghausen entlassen wurde, läuft es besser für Dynamo. Unter Maik Walpurgis konnte Dresden zwei von drei Spielen gewinnen, nur gegen den HSV musste man sich mit 0:1 geschlagen geben.

2. Bundesliga live: Die Partien am Dienstag im Überblick

Begegnung Anstoß Liveticker VfL Bochum - Dynamo Dresden 18.30 Uhr Liveticker SV Darmstadt - Arminia Bielefeld 18.30 Uhr Liveticker 1. FC Köln - FC Ingolstadt 18.30 Uhr Liveticker Union Berlin - Holstein Kiel 18.30 Uhr Liveticker

Die Tabelle der zweiten Liga vor dem 7. Spieltag