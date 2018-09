2. Bundesliga heute live sehen: Die Spiele am Sonntag im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga trumpft am heutigen Sonntag wie üblich mit gleich drei Partien auf. Höhepunkt dabei ist sicherlich das Hamburger Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. SPOX gibt euch einen Überblick über die Spiele und verrät, wo ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Neben dem Nord-Gipfel tragen außerdem noch Dynamo Dresden und Greuther Fürth sowie der SV Sandhausen und der 1. FC Magdeburg ihre Spiele aus.

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Alle Begegnungen der 2. Liga laufen in dieser Saison live und exklusiv im TV auf Sky. Der Bezahlsender bietet seinen Kunden darüber hinaus einen Livestream namens SkyGo an. Auf Sendung geht's schon um 13 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff.

2. Bundesliga, 8. Spieltag heute: Die Spiele am Sonntag in der Übersicht

Die drei Spiele können einzeln oder aber in der Konferenz verfolgt werden, wobei die Sky-Bundesliga-Sender 2 bis 5 hierfür geschaltet werden.

Anstoß Begegnung Kanal Kommentator 13.30 Uhr Hamburger SV - FC St. Pauli Sky Sport Bundesliga 3 Hansi Küpper 13.30 Uhr Dynamo Dresden - SpVgg Greuther Fürth Sky Sport Bundesliga 4 Torsten Kunde 13.30 Uhr SV Sandhausen - 1. FC Magdeburg Sky Sport Bundesliga 5 Sven Schröter 13.30 Uhr Konferenz Sky Sport Bundesliga 2 Michael Born, Klaus Veltman, Jörg Dahlmann

2. Bundesliga am heutigen Sonntag live im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Bundesliga auch Liveticker an. Hier geht es zur Übersicht.

Begegnung Liveticker Hamburger SV - FC St. Pauli LIVETICKER Dynamo Dresden - SpVgg Greuther Fürth LIVETICKER SV Sandhausen - 1. FC Magdeburg LIVETICKER Konferenz LIVETICKER

Die Tabelle der 2. Liga vor dem 8. Spieltag