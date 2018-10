FC Ingolstadt - Union Berlin heute live: Das Montagsspiel im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Ingolstadt empfängt heute Union Berlin zum Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga. Wo ihr die Partie live sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Der FCI wartet seit drei Spielen auf einen Punktgewinn. Union Berlin hat hingegen die Chance, sich in der Spitzengruppe zu etablieren.

FC Ingolstadt - Union Berlin live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Montagsspiel der 2. Liga zwischen dem FC Ingolstadt und Union Berlin findet heute um 20.30 Uhr im Audi Sportpark statt. Schiedsrichter der Begegnung ist Bastian Dankert.

FC Ingolstadt - Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Übertragungsrechte für die Partie zwischen den Schanzern und Union Berlin hat sich wie alle Spiele der 2. Bundesliga Sky gesichert. Der Pay-TV-Sender überträgt ab 20 Uhr. Kommentator der Partie ist Toni Tomic. Sky zeigt die Begegnung auch via Livestream bei SkyGo.

Für Fans ohne Sky-Abonnement bietet SPOX wie zu allen Spielen der ersten und zweiten Bundesliga einen ausführlichen Liveticker an.

FCI - Union: Heim-Premiere für Nouri - Berlin noch ungeschlagen

Für Ingolstadts neuen Trainer Alexander Nouri ist das Spiel gegen Union Berlin die Heim-Premiere als FCI-Coach. Vor heimischem Publikum sollen auch die ersten Zähler her. Gegen den 1. FC Köln verpassten die Schanzer trotz 1:0-Führung eine Überraschung. "Aber die Art und Weise, wie wir das Spiel hier bestritten haben, nehmen wir absolut positiv mit", sagte Nouri nach der Partie.

Mit Union Berlin gastiert der letzte verbliebene Verein, der in dieser Zweitligasaison noch ohne Niederlage ist (3 Siege, 4 Unentschieden). Verlieren die Eisernen auch am 8. Spieltag in Ingolstadt nicht, ist das neuer Vereinsrekord.

FC Ingolstadt - Union Berlin heute: Die letzten fünf Duelle