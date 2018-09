FC Heidenheim gegen Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Heidenheim empfängt am heutigen Sonntag in der 2. Bundesliga Darmstadt 98. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams erlebten einen soliden Saisonstart in Liga 2. Darmstadt feierte vergangene Woche gegen MSV Duisburg seinen zweiten Sieg im dritten Spiel und auch der FC Heidenheim konnte nach zwei Remis zum Saisonstart in Dresden den ersten Sieg feiern.

Wo und wann spielt der FC Heidenheim gegen Darmstadt 98?

Schiedsrichter Alexander Sather pfeift die Partie zwischen dem FC Heidenheim und Darmstadt 98 am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr an. Das Spiel findet in der Voith-Arena in Heidenheim statt.

FC Heidenheim - Darmstadt 98 heute live im TV und im Livestream

Die Partie zwischen dem FC Heidenheim und Darmstadt 98 gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Sky hält die Live-Übertragungsrechte für alle Spiele der zweiten Liga in dieser Saison exklusiv.

Das Spiel zwischen Heidenheim und Darmstadt wird sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz zusammen mit den beiden Parallelspielen gezeigt. Die Vorberichterstattung beginnt um 13 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Yannick Erkenbrecher

Yannick Erkenbrecher Kommentar Einzelspiel und Konferenz: Jürgen Schmitz

Wer ein Sky-Abonnement hat, kann das Spiel außerdem als Livestream via Sky Go verfolgen.

FC Heidenheim gegen Darmstadt 98: Liveticker und Highlights

Wer die Partie zwischen Heidenheim und Darmstadt nicht live sehen kann, bleibt beim Liveticker von SPOX dennoch auf dem Laufenden.

SPOX bietet zudem ab Montag (00.01 Uhr) die Highlights aller Spiele der ersten und zweiten Bundesliga vom Wochenende an. DAZN zeigt die Clips bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie.

FC Heidenheim - Darmstadt 98: Diese Spieler fehlen

FC Heidenheim:

Feick (Bänderriss)

Wittek (Außenbandruptur am Knie)

Darmstadt 98:

Platte (Bänderverletzung im Fuß)

2. Bundesliga: Der 4. Spieltag im Überblick

Hier gibt es einen detaillierten Überblick über die drei Zweitligaspiele am heutigen Sonntag.