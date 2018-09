Dynamo Dresden - Darmstadt 98 im TV, Livestream und Liveticker: 2. Bundesliga live

Am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga trifft Dynamo Dresden auf Darmstadt 98. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams brauchen drei Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Bundesliga zu halten.

Dynamo Dresden - Darmstadt 98 live: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt 98 wird am heutigen Samstag, 22. September, um 13 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Rudolf-Harbig-Stadion, die Heimspielstätte von Dynamo Dresden.

Dynamo Dresden - Darmstadt 98 live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partien der 2. Bundesliga gibt es in dieser Saison nur im Pay-TV live zu sehen. Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele gesichert. Die Partie kann dort einzeln oder in der Samstagskonferenz verfolgt werden. Über Sky Go kann man die Spiele auch im Livestream verfolgen.

Wer das Spiel nicht live im TV schauen kann, kann das Match alternativ auch im Livestream bei SPOX verfolgen.

Dynamo Dresden - Darmstadt 98: Die Tabellensituation in der 2. Bundesliga

Darmstadt 98 ist mit 10 Punkten aus fünf Spielen gut in die Saison gestartet. Bis auf den Tabellenführer HSV fehlen den Lillien zwei Punkte. Mit einem Sieg könnte sich Darmstadt in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga etablieren.

Dresden belegt derzeit mit 6 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Bei einem Sieg könnte man zumindest den Anschluss an die Spitzenplätze halten, im Falle einer Niederlage müsste man erst einmal nach unten schauen.

Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga