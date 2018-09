2. Bundesliga heute live: Die Samstagsspiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

In der 2. Liga stehen heute am fünften Spieltag drei Begegnungen auf dem Programm (13 Uhr im LIVETICKER). Der Tabellenzweite Darmstadt 98 empfängt den SV Sandhausen, der HSV muss zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim ran und die SpVgg Greuther Fürth bekommt es mit dem Gast aus Kiel zu tun. SPOX sagt euch, wie ihr die Begegnungen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Im Vergleich zum letzten 2. Liga-Spieltag, als es aufgrund der Spielabsage in Dresden nur zwei Partien gab, wird heute wieder ganz normal in drei Stadien gekickt.

2. Bundesliga heute live: Wo und wann finden die Spiele statt?

Alle drei Partien werden heute um 13 Uhr angepfiffen. In folgenden Stadien wird gespielt:

Darmstadt 98 - SV Sandhausen: Merck-Stadion am Böllenfalltor

HSV - 1. FC Heidenheim: Volksparkstadion

SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel: Sportpark Ronhof Thomas Sommer

2. Liga heute live im TV und im Livestream verfolgen

Die Partien der 2. Bundesliga gibt es in dieser Saison nur im Pay-TV live zu sehen. Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele gesichert. Peter Hardenacke moderiert die Vorberichterstattung zu den drei Samstagsspielen heute um 12.30 Uhr. Sky bietet zudem auch all Spiele in der Konferenz an. Über Sky Go kann man die Spiele auch im Livestream verfolgen.

SPOX versorgt euch heute mit dem Liveticker. Bei DAZN laufen die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels.

2. Liga am Samstag - Spitze gegen Keller, Spitzenspiel, Mittelfelduell

Ein Spitzenspiel kann man in Fürth erwarten. Die SpVgg, aktuell Tabellenfünfter, bekommt es mit dem Vierten, Holstein Kiel, zu tun. Beide haben acht Punkte auf ihrem Konto und sind bisher noch ungeschlagen. In Darmstadt treffen die 98er als Tabellenzweiter auf den Vorletzten SV Sandhausen, der in vier Spielen nur ein mickriges Pünktchen auf dem Konto hat.

Der Hamburger SV hat durch den Spielausfall gegen Dresden, das am kommenden Dienstag nachgeholt wird erst drei Spiele absolviert. Die Hanseaten konnten nach dem verpatzten Auftakt gegen Kiel (0:3) zwei 3:0-Siege folgen lassen. In Hamburg ist der 1. FC Heidenheim auf Platz elf zu Gast, der fünf Punkte auf dem Konto hat.

2. Liga, 5. Spieltag: Alle Spiele am Samstag und Sonntag in der Übersicht