2. Bundesliga heute live: Holstein Kiel gegen Darmstadt 98 im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Relegationsteilnehmer Holstein Kiel und dem ehemaligen Bundesligisten Darmstadt 98. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Free-TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Zum Auftakt in den 8. Spieltag der 2. Liga finden am Freitagabend zwei Spiele statt. Der Tabellenzwölfte Holstein Kiel empfängt den Tabellenzehnten Darmstadt 98. Im Parallelspiel duellieren sich der DSC Arminia Bielefeld und der 1. FC Köln.

Holstein Kiel gegen Darmstadt 98: Wann und wo?

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Darmstadt 98 findet am Freitag, 28. September, im Kieler Holstein-Stadion Platz. Die 1911 eröffnete "Arena" bietet Platz für rund 10.400 Zuschauer. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

2. Liga: Holstein Kiel gegen Darmstadt 98 heute live im TV und Livestream

Genau wie alle anderen Spiele der 2 Liga wird auch die Partie zwischen Holstein Kiel und Darmstadt 98 exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Neben der Konferenz mit beiden Freitags-Spielen auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt ihr das Spiel auch in der Einzeloption auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD sehen. Kommentiert wird die Begegnung von Sascha Roos.

Zusätzlich bietet Sky einen Livestream über SkyGo an. Die Highlights könnt ihr schon 40 Minuten nach Abpfiff beim Streaming-Portal DAZN sehen.

Kiel gegen Darmstadt im Liveticker bei SPOX

Wer auch von unterwegs keine Aktion des Spiels Holstein Kiel gegen Darmstadt 98 verpassen möchte, der ist mit dem Liveticker auf SPOX bestens versorgt.

2. Bundesliga live: Die Partien am Freitag im Überblick

Begegnung Anstoß Liveticker Holstein Kiel - Darmstadt 98 18.30 Uhr Liveticker Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 18.30 Uhr Liveticker

Holstein Kiel und Darmstadt 98: Die Tabellensituation

Holstein Kiel startete mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim Hamburger SV in die neue Saison und blieb anschließend vier weitere Spiele ohne Niederlage. Aktuell sind die Nordlichter aber seit drei Spielen sieglos und bis auf den 12. Platz abgerutscht. Einen ähnlichen Saisonverlauf legten auch die Lilien hin. Vier Siege und eine Niederlage aus den ersten fünf Spielen, seitdem ohne weiteren Dreier. In der Endabrechnung macht das Rang zehn. Zwischen Holstein Kiel und Darmstadt 98 geht es also um einen Befreiungsschlag.

Die Tabelle der zweiten Liga vor dem 7. Spieltag