2. Bundesliga: Die Sonntagsspiele mit Köln, St. Pauli, Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen in der 2. Liga insgesamt drei Spiele an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem 1. FC Köln und Union Berlin treten zwei Teams an, die in den bisherigen drei Spielen ungeschlagen sind.

2. Bundesliga heute live: Die Sonntagsspiele im Überblick

Alle drei Spiele beginnen heute parallel um 13.30 Uhr.

FC Heidenheim - Darmstadt 98

SV Sandhausen - Union Berlin

FC St. Pauli - 1. FC Köln

2. Bundesliga heute live im TV und im Livestream sehen

Die Partien der 2. Bundesliga gibt es in dieser Saison nicht live im Free-TV. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele gesichert.

Neben der Option der Einzelspiele bietet Sky auch eine Konferenz zusammen mit den Parallelspielen an. Die Vorberichterstattung beginnt um 13 Uhr, Moderator ist Yannick Erkenbrecher.

Wer ein Abonnement bei Sky hat, kann die Spiele auch über das Angebot von Sky Go über einen Livestream verfolgen.

© getty

2. Bundesliga: Die Kommentatoren der Sonntagsspartien im Überblick

Uhrzeit Begegnung Kommentar Einzelspiel Kommentar Konferenz 13.30 Uhr FC Heidenheim - Darmstadt 98 Jürgen Schmitz Jürgen Schmitz 13.30 Uhr SV Sandhausen - Union Berlin Jonas Friedrich Jörg Dahlmann 13.30 Uhr FC St. Pauli - 1. FC Köln Michael Born Hansi Küpper

2. Bundesliga: Liveticker und Highlights

Als Alternative zu Sky bietet SPOX auch einen Liveticker für alle Partien der zweiten Liga an. Hier gibt es die Liveticker-Übersicht für den heutigen Sonntag.

Außerdem gibt es bei SPOX die Highlights der höchsten beiden Spielklassen vom Wochenende ab 00.01 Uhr am Montag. Die Clips laufen beim Streamingdienst DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels.

